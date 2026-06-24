«Мадяр»: Ждет сейчас только Камчатка
- 24.06.2026, 11:32
Украинский офицер иронично вспомнил известную песню.
Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди («Мадяр») подтвердил поражение главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе.
Об этом Бровди сообщил в среду, 24 июня.
«Ночью 24 июня устала главная электроподстанция Севастополя, распределяющая электроэнергию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35 кВ Севастополь). Кино не будет, а света, как выяснилось, много не бывает», — написал Бровди в своем Telegram-канале.
Он иронично процитировал российскую песню со словами «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…» и отметил, что «ждет сейчас только Камчатка», имея в виду, что Кронштадт уже тоже подвергся удару Сил обороны.
По информации «Мадяра», по Севастополю отработали Птахи 1-го оперативного центра Сил беспилотных систем при координации новосозданного Центра глубинного поражения СБС.
В ночь на 24 июня по главной электроподстанции Севастополя во временно оккупированном Россией Крыму было нанесено три удара. В результате этих ударов вспыхнул масштабный пожар, в городе пропало электроснабжение.