«Мадяр»: Ждет сейчас только Камчатка 24.06.2026, 11:32

Роберт Бровди («Мадяр»)

Украинский офицер иронично вспомнил известную песню.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди («Мадяр») подтвердил поражение главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе.

Об этом Бровди сообщил в среду, 24 июня.

«Ночью 24 июня устала главная электроподстанция Севастополя, распределяющая электроэнергию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35 кВ Севастополь). Кино не будет, а света, как выяснилось, много не бывает», — написал Бровди в своем Telegram-канале.

Он иронично процитировал российскую песню со словами «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…» и отметил, что «ждет сейчас только Камчатка», имея в виду, что Кронштадт уже тоже подвергся удару Сил обороны.

По информации «Мадяра», по Севастополю отработали Птахи 1-го оперативного центра Сил беспилотных систем при координации новосозданного Центра глубинного поражения СБС.

В ночь на 24 июня по главной электроподстанции Севастополя во временно оккупированном Россией Крыму было нанесено три удара. В результате этих ударов вспыхнул масштабный пожар, в городе пропало электроснабжение.

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