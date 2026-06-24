закрыть
24 июня 2026, среда, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ поразила аэродромы Саки и Гвардейское в Крыму

  • 24.06.2026, 11:56
СБУ поразила аэродромы Саки и Гвардейское в Крыму

А также системы ПВО.

Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО российских войск в районе Керченского пролива, а также по военным аэродромам Саки и Гвардейское на оккупированной территории Крыма. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме Саки были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники, подчеркнули в СБУ.

Также вблизи Керчи были поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1». Это уже четвертый «Панцирь-С1», пораженный «»Альфой» СБУ в этом районе, подчеркнули бойцы.

«Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага», — говорится в сообщении.

В ночь на 24 июня (дроны атаковали временно оккупированный Крымhttps://charter97.org/ru/news/2026/6/24/688873/). В частности, вблизи Керчи был зафиксирован пожар на территории военного городка, а в ряде районов полуострова, в том числе в Симферополе и Севастополе, раздались взрывы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко