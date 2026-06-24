СБУ поразила аэродромы Саки и Гвардейское в Крыму 24.06.2026, 11:56

А также системы ПВО.

Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО российских войск в районе Керченского пролива, а также по военным аэродромам Саки и Гвардейское на оккупированной территории Крыма. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме Саки были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники, подчеркнули в СБУ.

Также вблизи Керчи были поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1». Это уже четвертый «Панцирь-С1», пораженный «»Альфой» СБУ в этом районе, подчеркнули бойцы.

«Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага», — говорится в сообщении.

В ночь на 24 июня (дроны атаковали временно оккупированный Крымhttps://charter97.org/ru/news/2026/6/24/688873/). В частности, вблизи Керчи был зафиксирован пожар на территории военного городка, а в ряде районов полуострова, в том числе в Симферополе и Севастополе, раздались взрывы.

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