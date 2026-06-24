Россия начнет закупать бензин в Индии 2 24.06.2026, 12:45

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Нехватка бензина в России сейчас достигает 20% внутреннего потребления.

Российские власти готовятся начать масштабный импорт бензина из Индии, чтобы закрыть дефицит топлива в стране, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, нацеленных на стабилизацию топливного рынка.

Как сообщает РБК, документ предусматривает введение субсидий из бюджета нефтяным компаниям, закупающим бензин за рубежом. Они будут действовать в рамках демпферного механизма, который был запущен 8 лет назад для удержания розничных цен на топливо.

Величина субсидий для импортного бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, будет рассчитываться на основе индикативной цены бензина на индийском рынке и затрат на его доставку из портов Индии. Накануне законопроект поддержал комитет Думы по бюджету и налогам, он может быть принят сразу во втором и третьем чтении уже в среду, сказал источник РБК.

Индия стала крупнейшим покупателем морских партий российской нефти после начала войны с Украиной. В прошлом году она закупала 1,5-2 млн баррелей в сутки, а в июне 2026 года довела импорт до рекордных 2,66 млн баррелей в день.

Часть купленной у России нефти Индия отправляет на экспорт в виде нефтепродуктов — дизеля, газойля и бензина. При этом продажи индийского бензина за рубеж в прошлом году достигли рекордных 400 тысяч баррелей в сутки, согласно оценкам Wood Mackenzie. Его ключевыми покупателями стали страны Азии.

Индийский бензин на 20% состоит из спирта, отмечает Reuters. Это вдвое выше российских нормативов, которые допускают 10% этанола и были повышены в прошлом году после серии атак на НПЗ.

В 2026 году налеты БПЛА на нефтезаводы достигли рекордных масштабов: в мае были поражены 16 НПЗ, в июне — еще не менее шести. В результате объемы переработки нефти в России сократились до минимума за два десятилетия, а выпуск бензина упал на 25%.

По данным Reuters, нехватка бензина в России сейчас достигает 20% внутреннего потребления. Оставшиеся в строю НПЗ производят 85 тысяч тонн в сутки, при том что в летние месяцы экономике требуется 110 тысяч тонн ежедневно. Россия уже закупает бензин в Беларуси, однако поступающих объемов недостаточно, чтобы закрыть «дыру» в топливном балансе: по словам источников Reuters, это 100-150 тысяч тонн в месяц, то есть примерно 3-5 тысячи тонн в день, тогда как нехватка бензина достигает 25 тысяч тонн ежедневно.

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