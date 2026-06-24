Белорусов призвали взять в лес эти три вещи в ближайшие дни 24.06.2026, 13:52

О чем речь?

В Беларусь пришла жара. В связи с этим руководитель Минского городского центра здоровья Снежана Кавриго призвала всех любителей тихой охоты брать при походе в лес вещи, которые могут спасти жизнь.

Кроме того, заместитель начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский настоятельно рекомендовал отслеживать интерактивную карту, дабы не нарваться на штраф.

Во время жаркой погоды самочувствие человека ухудшается. В число наиболее уязвимых категорий населения входят не только пенсионеры и гипертоники, но и грибники, которые уже в июне собирают полные корзины боровиков. Чтобы снизить риск проблем, Кавриго настоятельно рекомендовала брать с собой:

- воду,

- небольшой запас еды, которая не портится,

- элементарные лекарства.

К слову, это касается не только грибников, но и всех белорусов, которые в ближайшие дни планируют поехать на пляж или другие места массового отдыха. По словам специалиста, всё должно быть припасено для того, чтобы добраться до дома, ведь неизвестно, сколько времени займёт дорога в той или иной ситуации.

В то же время заместитель начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский напомнил, что перед походом в лес грибникам обязательно нужно проверить интерактивную карту и убедиться, что там не введён тот или иной класс пожарной опасности.

Он напомнил, что полный запрет (красный уровень) действует при IV-V классах пожарной опасности. В этот период посещение лесов полностью запрещено. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (до 540 рублей на сегодня). Если же действия приведут к пожару и повлекут повреждение или уничтожение леса либо торфяников, штраф увеличивается до 30 базовых – до 1350 рублей.

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