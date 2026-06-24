Mitsubishi мечтает вернуть легендарный Lancer Evolution 24.06.2026, 15:06

Фото: Mitsubishi

Компания называет Evo своим сокровищем.

В Mitsubishi признали, что хотели бы вернуть легендарный Lancer Evolution, однако сейчас компания не располагает возможностями для перезапуска спортивного седана, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Вопрос о судьбе культовых моделей подняли на собрании акционеров. Помимо Lancer Evolution обсуждались также Diamante и Galant. При этом Eclipse в список не попал — название уже вернулось, но используется для кроссоверов на базе моделей Renault и Nissan.

Фото: Mitsubishi

Руководство компании подчеркнуло, что не планирует «упрощенное» возвращение Evo через модификацию существующих моделей. По словам президента Mitsubishi Кейсукэ Кисиуры, эти модели считают «сокровищем» бренда, однако конкретных проектов по их возрождению пока нет.

Он отметил, что компания стремится в будущем создать условия, при которых такие автомобили смогут вернуться на рынок, и пообещал лично продвигать эту идею.

Фото: Mitsubishi

Отдельно Кисиура выразил интерес к возможному возвращению заводской команды Mitsubishi в чемпионат мира по ралли с новым Lancer Evolution, однако в текущей ситуации это выглядит скорее как долгосрочная перспектива, чем реальный план.

Таким образом, бренд не отказывается от идеи возрождения Evo, но признает, что для этого потребуется серьезное укрепление позиций и ресурсов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com