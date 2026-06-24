Foreign Affairs: Мираж военного превосходства Китая 24.06.2026, 15:34

Паника необоснованна и контрпродуктивна.

Несмотря на масштабное перевооружение Китая и все более жесткую риторику Пекина, вероятность успешного захвата Тайваня силой остается значительно ниже, чем принято считать. К такому выводу приходит автор Foreign Affairs, утверждая, что тревожные прогнозы о скорой военной победе КНР над островом преувеличены и даже опасны, поскольку подталкивают Пекин к новым авантюрам, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

За последние три десятилетия Китай действительно создал впечатляющую военную машину. Пекин вложил огромные средства в ракеты большой дальности, подводный флот, авианосцы, космические системы и средства радиоэлектронной борьбы. Однако, как отмечается в публикации, все это не означает готовности к главной и самой сложной операции — полномасштабному вторжению на Тайвань с последующим удержанием острова.

Главная слабость Китая — недостаток амфибийных возможностей. Для успешной высадки и переброски крупной группировки войск через Тайваньский пролив нужны сотни кораблей, огромный объем техники, надежное прикрытие с воздуха и способность быстро подавить оборону противника. По оценке автора, Пекин пока не располагает ресурсами, которые гарантировали бы успех такой операции.

Даже если Китай выберет не прямое вторжение, а удары по военным объектам, морскую блокаду или захват небольших островов, это вряд ли заставит Тайбэй капитулировать. Напротив, подобный шаг почти наверняка вызовет жесткую международную реакцию, новые санкции и ускоренную военную помощь Тайваню со стороны США и их союзников.

Особое значение, по мнению автора, имеет то, что баланс сил в регионе меняется не только в пользу Китая. Тайвань активно укрепляет оборону, делая ставку на дроны, ракеты и тактику, вдохновленную опытом Украины. США наращивают военное присутствие в Тихом океане, развивают гиперзвуковые вооружения, усиливают базы на Гуаме и расширяют сотрудничество с Японией и Филиппинами. Токио, в свою очередь, открыто называет возможный конфликт вокруг Тайваня угрозой собственной безопасности.

В результате Пекин, как считает автор, способен нанести Тайваню серьезный ущерб и поддерживать постоянное военное давление, но не имеет убедительных гарантий победы в случае большой войны. Именно поэтому разговоры о почти неизбежном триумфе Китая могут быть не просто ошибочными, а контрпродуктивными. Куда важнее, считают в Foreign Affairs, сохранять хладнокровие, укреплять сдерживание и не подменять реальный военный баланс громкими алармистскими сценариями.

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