закрыть
24 июня 2026, среда, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affairs: Мираж военного превосходства Китая

  • 24.06.2026, 15:34
Foreign Affairs: Мираж военного превосходства Китая

Паника необоснованна и контрпродуктивна.

Несмотря на масштабное перевооружение Китая и все более жесткую риторику Пекина, вероятность успешного захвата Тайваня силой остается значительно ниже, чем принято считать. К такому выводу приходит автор Foreign Affairs, утверждая, что тревожные прогнозы о скорой военной победе КНР над островом преувеличены и даже опасны, поскольку подталкивают Пекин к новым авантюрам, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

За последние три десятилетия Китай действительно создал впечатляющую военную машину. Пекин вложил огромные средства в ракеты большой дальности, подводный флот, авианосцы, космические системы и средства радиоэлектронной борьбы. Однако, как отмечается в публикации, все это не означает готовности к главной и самой сложной операции — полномасштабному вторжению на Тайвань с последующим удержанием острова.

Главная слабость Китая — недостаток амфибийных возможностей. Для успешной высадки и переброски крупной группировки войск через Тайваньский пролив нужны сотни кораблей, огромный объем техники, надежное прикрытие с воздуха и способность быстро подавить оборону противника. По оценке автора, Пекин пока не располагает ресурсами, которые гарантировали бы успех такой операции.

Даже если Китай выберет не прямое вторжение, а удары по военным объектам, морскую блокаду или захват небольших островов, это вряд ли заставит Тайбэй капитулировать. Напротив, подобный шаг почти наверняка вызовет жесткую международную реакцию, новые санкции и ускоренную военную помощь Тайваню со стороны США и их союзников.

Особое значение, по мнению автора, имеет то, что баланс сил в регионе меняется не только в пользу Китая. Тайвань активно укрепляет оборону, делая ставку на дроны, ракеты и тактику, вдохновленную опытом Украины. США наращивают военное присутствие в Тихом океане, развивают гиперзвуковые вооружения, усиливают базы на Гуаме и расширяют сотрудничество с Японией и Филиппинами. Токио, в свою очередь, открыто называет возможный конфликт вокруг Тайваня угрозой собственной безопасности.

В результате Пекин, как считает автор, способен нанести Тайваню серьезный ущерб и поддерживать постоянное военное давление, но не имеет убедительных гарантий победы в случае большой войны. Именно поэтому разговоры о почти неизбежном триумфе Китая могут быть не просто ошибочными, а контрпродуктивными. Куда важнее, считают в Foreign Affairs, сохранять хладнокровие, укреплять сдерживание и не подменять реальный военный баланс громкими алармистскими сценариями.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко