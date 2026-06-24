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«В Кремле занервничали»

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  • 24.06.2026, 16:03
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«В Кремле занервничали»

Политтехнолог объяснил, почему Трамп стал более благосклонным к Украине.

В Кремле всё более нервно реагируют на то, что Дональд Трамп стал более благосклонно оценивать действия Украины, в частности удары по российским целям с большого расстояния. Российские дипломаты уже заявляют, что американский президент якобы утратил роль «объективного посредника» и склоняется в сторону Киева.

Политтехнолог Юрий Подорожний в эфире «24 Канала» объяснил, что могло изменить подход Трампа к Украине. По его словам, дело не только в настроениях американского президента, но и в том, что Киев сам задает направление политики и больше не позволяет решать ключевые вопросы без себя.

Кремль понял, что Трамп его не спасет

В Кремле, вероятно, и раньше понимали, что Трамп не станет для России гарантией выгодного завершения войны. Путин долго пытался удержать американского президента в рамках своей логики: обещал одно, делал другое, затягивал процесс и рассчитывал, что давление в конечном итоге будет направлено прежде всего на Украину.

- Путин так долго водил Трампа за нос, обещая одно и делая другое. Трамп всё это терпел, – пояснил Подорожний.

Позиция, согласно которой Украину якобы можно просто заставить пойти на уступки и быстро подписать соглашение, не сработала. У Трампа есть доступ к разведданным, экономической аналитике и всем инструментам, которые позволяют видеть реальную ситуацию, поэтому в Кремле становится всё труднее «продавать» ему старую схему.

- Очевидно, эта позиция — что нужно правильно надавить на Украину, и она пойдет на уступки — не срабатывает, – отметил политтехнолог.

В то же время не стоит преувеличивать постоянство заявлений Трампа. Если сегодня он выражает удовлетворение действиями Украины, в частности ударами по российским целям, это еще не означает, что его риторика не изменится уже через несколько часов.

- Мы же видим, как действует Трамп: утром он говорит, что доволен, а к вечеру ситуация может измениться кардинально, — отметил Подорожний.

Но важнее другое: Украина сама задает направление, в котором движется политика в отношении войны.

- Самое главное, что мы объективны. Нас не обсуждают за спиной и не ставят перед фактом по тем или иным вопросам, – подчеркнул Подорожний.

Киев ставит свои вопросы и пытается влиять на повестку дня, а не просто реагировать на позицию Вашингтона или Брюсселя.

Именно такая позиция и заставляет Трампа реагировать иначе. Украинские удары на большие расстояния, стойкость на фронте и способность самостоятельно задавать темп показывают партнерам, что Киев не ждет, пока кто-то предложит ему готовый сценарий завершения войны.

Трамп больше не играет по старой схеме Кремля — как это нарушает прежние расчеты Путина

Украина меняет подход Трампа к войне, в то время как Кремлю становится всё труднее продвигать старую игру Путина, заключающуюся в давлении на Киев и уступках России, читайте на 24 канале

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