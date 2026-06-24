Беглому Лукашенко ищут приют в Варшаве 1 24.06.2026, 16:49

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Белорусы шутят по поводу неожиданного отъезда диктатора из Минска после ультиматума Киева.

Пост с предложение «приютить 70-летнего мужчину, который вынужден покинуть родные дворцы» появился в Threads.

«Беларусы Варшавы, кто может приютить 70-летнего мужчину? – пишет его автор под ником denkazak. - Александр всю жизнь прожил в Минске, но теперь вынужден покинуть родные дворцы из-за ультиматума Киева.

Приютить надо на неделю. После смело выселяйте, если он вдруг замолчит или сделает вид, что не слышал дедлайнов. Поверьте, это возраст, а не черта характера. Прошу максимальную ретрансляцию поста, давайте поможем беглому дедушке перевернуть страницу. Я бы помог, но уже приютил других беларусов Гришу и Колю. Замечательная пара».

Напомним, вчера Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Путиным и долгосрочной поездке за границу. Куда собрался диктатор – неизвестно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

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