Беглому Лукашенко ищут приют в Варшаве

Беглому Лукашенко ищут приют в Варшаве1
- 24.06.2026, 16:49
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Белорусы шутят по поводу неожиданного отъезда диктатора из Минска после ультиматума Киева.
Пост с предложение «приютить 70-летнего мужчину, который вынужден покинуть родные дворцы» появился в Threads.
«Беларусы Варшавы, кто может приютить 70-летнего мужчину? – пишет его автор под ником denkazak. - Александр всю жизнь прожил в Минске, но теперь вынужден покинуть родные дворцы из-за ультиматума Киева.
Приютить надо на неделю. После смело выселяйте, если он вдруг замолчит или сделает вид, что не слышал дедлайнов. Поверьте, это возраст, а не черта характера. Прошу максимальную ретрансляцию поста, давайте поможем беглому дедушке перевернуть страницу. Я бы помог, но уже приютил других беларусов Гришу и Колю. Замечательная пара».
Напомним, вчера Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Путиным и долгосрочной поездке за границу. Куда собрался диктатор – неизвестно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.