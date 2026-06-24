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Скандально известную виллу Берлускони на Сардинии продали за 350 миллионов евро

  • 24.06.2026, 17:26
Скандально известную виллу Берлускони на Сардинии продали за 350 миллионов евро

Новый владелец — королевская семья из Катара.

Знаменитая вилла бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на Сардинии, ставшая символом его роскошной и скандальной политической эпохи, обрела нового владельца. Недвижимость приобрел бывший премьер-министр и экс-глава МИД Катара Хамад бин Джассим бин Джабр Аль Тани. Сумма сделки составила 350 млн евро, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Резиденция с видом на залив Маринелла много лет служила Берлускони неофициальной летней штаб-квартирой. Именно «Villa Certosa» прославилась на весь мир как место проведения вечеринок «bunga bunga», которые стали одной из самых громких и противоречивых страниц в биографии итальянского политика.

Эти вечеринки легли в основу уголовного дела, в рамках которого Берлускони обвиняли в коррупции и злоупотреблении служебным положением. В итоге он был оправдан, однако скандал надолго закрепил за виллой репутацию одного из самых одиозных адресов в итальянской политике.

По информации итальянских СМИ, покупка оформлена через инвестиционную структуру в Люксембурге, связанную с семьей Аль Тани — правящей династией Катара. Сделка усиливает присутствие катарских инвесторов на Сардинии, где у семьи уже есть активы в сфере элитного туризма и здравоохранения, включая больницу Mater Olbia.

Сделка с «Villa Certosa» стала частью раздела наследия Сильвио Берлускони после его смерти в 2023 году. Его семья в течение последнего года распродает и перераспределяет активы, входившие в империю медиамагната и политика. Среди крупнейших выплат по завещанию — по 100 млн евро бывшей спутнице Берлускони Марте Фашине и его брату Паоло Берлускони.

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