Российский вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Российский вертолет Ми-2 разбился на Кубани3
- 24.06.2026, 18:25
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Он упал во время сельскохозяйственных работ.
В среду, 24 июня, в Краснодарском крае РФ разбился многоцелевой легкий вертолет Ми-2.
Об этом пишут российские СМИ.
Российские СМИ сообщают, что вертолет упал во время сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае. По предварительной информации, на борту находился один человек. Его судьба неизвестна.
Ми-2 (по классификации НАТО: Hoplit) — советский многоцелевой легкий вертолет, разработанный в начале 1960-х годов в ДКБ имени М. Л. Миля. Это первый советский серийный вертолет с газотурбинными двигателями.
Несмотря на то, что Ми-2 является разработкой советских конструкторов, его серийное производство было полностью развернуто в Польше на заводе PZL-Świdnik, где с 1965 по 1998 год было выпущено более 5400 единиц.
Основные характеристики и назначение:
Экипаж: 1 человек.
Пассажировместимость: до 8 человек (или 700 кг груза в кабине).
Силовая установка: два газотурбинных двигателя ГТД-350.
Максимальная скорость: 210 км/ч.
Дальность полета: до 580 км.
В условиях полномасштабной войны против Украины российская армия и силовые структуры (в частности, МЧС и Росгвардия) из-за острого дефицита современной техники и санкций продолжают эксплуатировать эти глубоко устаревшие машины для:
Воздушного мониторинга и патрулирования тыловых регионов;
тренировочных полетов молодых пилотов;
перевозки мелких грузов или медицинской эвакуации в глубоком тылу РФ (например, в Краснодарском крае).