Лукашенко засобирался за границу 18 23.06.2026, 12:29

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Диктатор анонсировал «длительную командировку».

Лукашенко сегодня на встрече с премьером Александром Турчиным рассказал о запланированной встрече с Владимиром Путиным и долгосрочной командировке за границу, пишет БелТА

«У меня тут длительная командировка, — ориентировал премьер-министра Лукашенко. — И в связи с этой длительной командировкой — тоже какие вопросы нам надо будет решать».

Куда собирается Лукашенко — он не говорит.

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырех таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

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