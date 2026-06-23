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Лукашенко засобирался за границу

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  • 23.06.2026, 12:29
  • 7,222
Лукашенко засобирался за границу

Диктатор анонсировал «длительную командировку».

Лукашенко сегодня на встрече с премьером Александром Турчиным рассказал о запланированной встрече с Владимиром Путиным и долгосрочной командировке за границу, пишет БелТА

«У меня тут длительная командировка, — ориентировал премьер-министра Лукашенко. — И в связи с этой длительной командировкой — тоже какие вопросы нам надо будет решать».

Куда собирается Лукашенко — он не говорит.

@charter97.org Лукашенко засобирался за границу #беларусь #новости #лукашенко ♬ оригинальный звук - Хартия97

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырех таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

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