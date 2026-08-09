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Сенат Чехии поднял настоящий флаг Беларуси

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  • 9.08.2026, 19:14
  • 5,024
Сенат Чехии поднял настоящий флаг Беларуси

Фотофакт.

В воскресенье, 9 августа, чешский Сенат поднял над своим зданием историческое бело-красно-белое беларусское знамя в память о событиях, связанных с президентскими выборами 2020 года в Беларуси.

Об этом сообщается в заявлении Сената, опубликованном в соцсети X.

Как отметил председатель Сената Милош Вистрчил, этот шаг призван продемонстрировать поддержку народу, который борется за свободную и демократическую Беларусь.

«Ровно шесть лет назад белорусский народ выступил в защиту свободы, демократии и права самостоятельно определять свое будущее. Вывешивание исторического белорусского флага на здании чешского Сената является проявлением поддержки всех тех, кто, несмотря на препятствия и репрессии, не отказывается от борьбы за свободную и справедливую Беларусь», — добавил председатель Сената.

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