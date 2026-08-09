Сенат Чехии поднял настоящий флаг Беларуси

Сенат Чехии поднял настоящий флаг Беларуси2
- 9.08.2026, 19:14
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Фотофакт.
В воскресенье, 9 августа, чешский Сенат поднял над своим зданием историческое бело-красно-белое беларусское знамя в память о событиях, связанных с президентскими выборами 2020 года в Беларуси.
Об этом сообщается в заявлении Сената, опубликованном в соцсети X.
Na sídle Senátu dnes opět vlaje historická vlajka Běloruska ⬜️🟥⬜️— Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) August 9, 2026
O jejím vyvěšení rozhodl předseda horní komory @Vystrcil_Milos u příležitosti 6. výročí od zmanipulovaných prezidentských voleb a následných demonstrací a zatýkání v Bělorusku. Více → https://t.co/tws7vhX63Z pic.twitter.com/VUNG6EnEV6
Как отметил председатель Сената Милош Вистрчил, этот шаг призван продемонстрировать поддержку народу, который борется за свободную и демократическую Беларусь.
«Ровно шесть лет назад белорусский народ выступил в защиту свободы, демократии и права самостоятельно определять свое будущее. Вывешивание исторического белорусского флага на здании чешского Сената является проявлением поддержки всех тех, кто, несмотря на препятствия и репрессии, не отказывается от борьбы за свободную и справедливую Беларусь», — добавил председатель Сената.