«Если Кремль даст приказ Минску, то эта бригада будет использована»9
- 9.08.2026, 19:49
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Полковник ВСУ оценил возможность вовлечения белорусских военных в войну.
На юге Беларуси создается новое ударное соединение. 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду разместят под Гомелем, всего в нескольких десятках километров от украинской границы. В ее составе формируются десантные, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.
Может ли Россия задействовать новую бригаду, которую формирует Лукашенко, для наступления или отвлечения сил Украины на Черниговском направлении? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником запаса Вооруженных сил Украины, участником миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергеем Грабским:
— Конечно, может. Почему нет? Если Путин даст приказ Минску, то эта бригада будет использована как пушечное мясо в этой войне, как военная сила против Украины. Я далек от мысли, что действующий минский режим обладает какой-то самостоятельностью или проводит собственную политику. Поэтому, если прикажут, приказ будет исполнен.
Но я все же не думаю, что бригаду задействуют в ближайшее время. Это слишком дорого и нецелесообразно, поскольку она еще даже не сформирована. Что мы имеем на сегодняшний день? Буквально один батальон. Остальные подразделения только готовятся.
Ни о каком использовании этой бригады в боевых действиях как минимум в течение года речи не идет. Она должна быть полностью сформирована, пройти боевое слаживание, целый комплекс учений и тренировок штабного и полевого уровня. Затем необходимо оценить ее готовность. Только после этого о ней можно будет говорить как о полноценном воинском соединении.
Но есть следующий вопрос: имеет ли эта бригада боевой опыт? Есть ли в ней люди, которые такой опыт получили? Я могу предположить, что есть или будут. Но означает ли это, что бригаду задействуют в войне как единое воинское соединение? Нет.
Нужно понимать и другое. Отдельные группы или военнослужащие этой бригады могут быть задействованы на абсолютно «добровольной» основе для проведения диверсионных действий на территории Украины, в том числе в Черниговской области. В общем-то, и все.
Как единое соединение бригада может быть задействована в боевых действиях только в случае развертывания какой-либо российской группировки на территории Беларуси или рядом с ней.