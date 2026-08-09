«Если Кремль даст приказ Минску, то эта бригада будет использована» 9 9.08.2026, 19:49

6,738

Полковник ВСУ оценил возможность вовлечения белорусских военных в войну.

На юге Беларуси создается новое ударное соединение. 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду разместят под Гомелем, всего в нескольких десятках километров от украинской границы. В ее составе формируются десантные, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.

Может ли Россия задействовать новую бригаду, которую формирует Лукашенко, для наступления или отвлечения сил Украины на Черниговском направлении? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником запаса Вооруженных сил Украины, участником миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергеем Грабским:

— Конечно, может. Почему нет? Если Путин даст приказ Минску, то эта бригада будет использована как пушечное мясо в этой войне, как военная сила против Украины. Я далек от мысли, что действующий минский режим обладает какой-то самостоятельностью или проводит собственную политику. Поэтому, если прикажут, приказ будет исполнен.

Но я все же не думаю, что бригаду задействуют в ближайшее время. Это слишком дорого и нецелесообразно, поскольку она еще даже не сформирована. Что мы имеем на сегодняшний день? Буквально один батальон. Остальные подразделения только готовятся.

Ни о каком использовании этой бригады в боевых действиях как минимум в течение года речи не идет. Она должна быть полностью сформирована, пройти боевое слаживание, целый комплекс учений и тренировок штабного и полевого уровня. Затем необходимо оценить ее готовность. Только после этого о ней можно будет говорить как о полноценном воинском соединении.

Но есть следующий вопрос: имеет ли эта бригада боевой опыт? Есть ли в ней люди, которые такой опыт получили? Я могу предположить, что есть или будут. Но означает ли это, что бригаду задействуют в войне как единое воинское соединение? Нет.

Нужно понимать и другое. Отдельные группы или военнослужащие этой бригады могут быть задействованы на абсолютно «добровольной» основе для проведения диверсионных действий на территории Украины, в том числе в Черниговской области. В общем-то, и все.

Как единое соединение бригада может быть задействована в боевых действиях только в случае развертывания какой-либо российской группировки на территории Беларуси или рядом с ней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com