Глава Европарламента: Беларусь будет свободной

Глава Европарламента: Беларусь будет свободной7
- 9.08.2026, 20:22
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Воля белорусов восторжествует.
Президент Европарламента Роберта Метсола заявила о поддержке белорусов, борющихся за свободу. Об этом политик написала в X в шестую годовщину начала революции в нашей стране:
— Беларусь будет свободной. Шесть лет спустя после того, как люди выступили за новое будущее, их голоса не были заглушены. Европа стоит с ними и продолжит добиваться Беларуси, где восторжествуют свобода, свобода СМИ и воля ее народа.
Belarus will be free.— Roberta Metsola (@EP_President) August 9, 2026
Six years after people stood up for a new future, their voices have not been silenced.
Europe stands with them, and will keep pushing for a Belarus where liberty, media freedom and the will of its people prevail.@Tsihanouskaya pic.twitter.com/GJFLAMloAm
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в шестую годовщину протестов в Беларуси заявил, что Киев ценит белорусов, которые поддержали его страну и выступили против российской агрессии.