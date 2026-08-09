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Глава Европарламента: Беларусь будет свободной

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  • 9.08.2026, 20:22
  • 7,828
Глава Европарламента: Беларусь будет свободной
Фото: nn.by

Воля белорусов восторжествует.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила о поддержке белорусов, борющихся за свободу. Об этом политик написала в X в шестую годовщину начала революции в нашей стране:

— Беларусь будет свободной. Шесть лет спустя после того, как люди выступили за новое будущее, их голоса не были заглушены. Европа стоит с ними и продолжит добиваться Беларуси, где восторжествуют свобода, свобода СМИ и воля ее народа.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в шестую годовщину протестов в Беларуси заявил, что Киев ценит белорусов, которые поддержали его страну и выступили против российской агрессии.

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