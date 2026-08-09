Глава Европарламента: Беларусь будет свободной 7 9.08.2026, 20:22

7,828

Фото: nn.by

Воля белорусов восторжествует.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила о поддержке белорусов, борющихся за свободу. Об этом политик написала в X в шестую годовщину начала революции в нашей стране:

— Беларусь будет свободной. Шесть лет спустя после того, как люди выступили за новое будущее, их голоса не были заглушены. Европа стоит с ними и продолжит добиваться Беларуси, где восторжествуют свобода, свобода СМИ и воля ее народа.

Belarus will be free.



Six years after people stood up for a new future, their voices have not been silenced.



Europe stands with them, and will keep pushing for a Belarus where liberty, media freedom and the will of its people prevail.@Tsihanouskaya pic.twitter.com/GJFLAMloAm — Roberta Metsola (@EP_President) August 9, 2026

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в шестую годовщину протестов в Беларуси заявил, что Киев ценит белорусов, которые поддержали его страну и выступили против российской агрессии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com