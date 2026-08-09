Камерунский диктатор уехал в короткую командировку и пропал на два месяца 9.08.2026, 20:59

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Фото: AFP

Здоровья Поля Бии уже много лет является предметом спекуляций.

Диктатор Камеруна Поль Бия, который является самым пожилым действующим главой государства в мире, уже два месяца находится за пределами страны, что вызвало вопросы относительно состояния его здоровья. Об этом пишет ABC News).

93-летний Бия, возглавляющий Камерун с 1982 года, покинул страну 7 июня. Тогда в его офисе заявили, что правитель отправился в Европу на «короткое частное пребывание». Однако поездка затянулась и стала одним из самых длительных зарубежных поездок главы государства.

Как сообщает издание, состояние здоровья Бии уже много лет является предметом спекуляций. Диктатор регулярно проводит длительное время в Европе, в частности во Франции и Швейцарии, в то время как часть управленческих функций в Камеруне фактически выполняют представители его партии и члены семьи.

Конституция Камеруна прямо не запрещает правителю покидать страну на длительное время. В то же время должность вице-президента в стране отсутствует.

Из-за этого оппозиция характеризует ситуацию как управление страной на «автопилоте».

Лидер оппозиции Исса Тчирома Бакари, занявший второе место на президентских выборах в ноябре и ранее бывший союзником Бии, заявил, что среди населения распространено ощущение, что со здоровьем диктатора «не все в порядке». Он также раскритиковал длительное пребывание правителя в Швейцарии.

Поль Бийя формально является президентом Камеруна, но по характеру правления его режим часто называют авторитарным или диктаторским. Он правит страной с ноября 1982 года (более 43 лет). В 2008 году он добился отмены ограничений на число президентских сроков.

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