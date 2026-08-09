Литва и Латвия напомнили о революции в Беларуси

Литва и Латвия напомнили о революции в Беларуси1
- 9.08.2026, 21:32
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Страны-соседки поддержали белорусов.
Литва и Латвия выступили с заявлениями в связи с 6-й годовщиной начала революции в Беларуси.
Соответствующие заявления опубликовали МИДы обоих государств.
В Риге напомнили, что с 9 августа 2020 года белорусы начали протестовать против сфальсифицированных выборов, на которых победителем объявили Александра Лукашенко, но проиграли режиму и его репрессивной машине.
«Спустя шесть лет режим Лукашенко продолжает свою репрессивную политику, в том числе транснациональные репрессии против белорусов в изгнании. Число политзаключенных продолжает расти, еще больше людей произвольно задерживают за “экстремизм”», – отметили в МИД Латвии.
Также отметили, что Беларусь с тех пор развернула гибридную кампанию против своих европейских соседей, используя для этого нелегальную миграцию, а также стала соучастницей захватнической войны РФ против Украины.
«Решительно осуждаем эти бесчеловечные действия и призываем Беларусь немедленно прекратить их. Латвия поддерживает белорусский народ в его стремлении жить в свободной, демократической, суверенной Беларуси», – говорится в заявлении.
«Беларусь по-прежнему лишена свободы, а режим Лукашенко поддерживает агрессию России против Украины и участвует в гибридных атаках против соседних стран. Литва твёрдо стоит на стороне белорусского народа и его права на свободную, демократическую, суверенную, независимую Беларусь», – заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.