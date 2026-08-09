В МИД Польши отреагировали на истерику Захаровой7
- 9.08.2026, 22:06
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Варшава призвала «обратиться к фактам».
В Министерстве иностранных дел Польши посоветовали пресс-секретарю российского МИД не обвинять Варшаву, а «посмотреть на Москву» после ее возмущенной реакции на слова президента Кароля Навроцкого о том, что в стратегических интересах Польши «помогать там, где бьют москаля».
Ответ пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ опубликовал пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр.
«Мария Захарова снова угрожает Польше. Как всегда, обратимся к фактам», — заявил он.
Пресс-секретарь отметил, что, несмотря на впечатляющие географические размеры РФ, её население и ресурсы, Польша имеет вдвое более высокий ВВП, вдвое больше дорог и в 10 раз более низкую статистику убийств, а также обеспечивает достойную социальную поддержку семьям, тогда как в России социальная поддержка свелась к «боевым и гробовым».
«Пресс-секретарь российского МИД говорит, что "когда-то у нас была граница взаимовыгодного сотрудничества, от которой из-за таких людей, как Навроцкий и Радослав Сикорский, ничего не осталось". Но она забывает, что именно Россия угрожает своим соседям и нападает на них — либо военной силой, либо гибридными методами», — заявил Мацей Вевюр.
«Все хотели бы иметь в качестве соседа того, с кем можно торговать, в чем-то не соглашаться, спорить — но не агрессора, которому они вынуждены готовиться дать отпор. Вместо того чтобы снова искать виновных в Варшаве, посмотрите на Москву, госпожа Захарова», — написал он.