В МИД Польши отреагировали на истерику Захаровой 7 9.08.2026, 22:06

20,110

Варшава призвала «обратиться к фактам».

В Министерстве иностранных дел Польши посоветовали пресс-секретарю российского МИД не обвинять Варшаву, а «посмотреть на Москву» после ее возмущенной реакции на слова президента Кароля Навроцкого о том, что в стратегических интересах Польши «помогать там, где бьют москаля».

Ответ пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ опубликовал пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр.

«Мария Захарова снова угрожает Польше. Как всегда, обратимся к фактам», — заявил он.

Пресс-секретарь отметил, что, несмотря на впечатляющие географические размеры РФ, её население и ресурсы, Польша имеет вдвое более высокий ВВП, вдвое больше дорог и в 10 раз более низкую статистику убийств, а также обеспечивает достойную социальную поддержку семьям, тогда как в России социальная поддержка свелась к «боевым и гробовым».

«Пресс-секретарь российского МИД говорит, что "когда-то у нас была граница взаимовыгодного сотрудничества, от которой из-за таких людей, как Навроцкий и Радослав Сикорский, ничего не осталось". Но она забывает, что именно Россия угрожает своим соседям и нападает на них — либо военной силой, либо гибридными методами», — заявил Мацей Вевюр.

«Все хотели бы иметь в качестве соседа того, с кем можно торговать, в чем-то не соглашаться, спорить — но не агрессора, которому они вынуждены готовиться дать отпор. Вместо того чтобы снова искать виновных в Варшаве, посмотрите на Москву, госпожа Захарова», — написал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com