Кароль Навроцкий: Там, где бьют москаля, там Польша помогает

Кароль Навроцкий: Там, где бьют москаля, там Польша помогает5
- 7.08.2026, 17:43
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Киев может рассчитывать на помощь Варшавы.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины в войне против России соответствует стратегическим интересам Варшавы.
Об этом сообщает RMF24.
Он подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина смогла справиться с Россией, поэтому Киев может рассчитывать на помощь Варшавы в этом вопросе.
«В этом вопросе они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют москаля, там Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне. Это стратегический интерес Польши», - отметил Навроцкий.
«В наших интересах, чтобы украинцы воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша, здесь наши интересы, и все нужно анализировать и подходить к этому с достоинством, партнерской открытостью и союзническим пониманием», – добавил польский лидер.