«Заплатил за маршрутку – и получил пять часов сауны»6
- 7.08.2026, 17:37
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И это при температуре 30°С.
Пользователь Threads под ником __koshyna рассказал о поездке из Столина в Минск. По его словам, в маршрутке всю дорогу не работал кондиционер.
«Из Столина в Минск и обратно ездят не люди? – спрашивает он. - Объясните, почему в такую жару на маршруты выпускают машины без кондиционеров?
Я уже молчу о состоянии транспорта в целом. Пассажиры платят за билет на маршрутку, а получают пять часов сауны. Минтранс, как регулируются нормы летних перевозок?»
Многие пользователи в соцсетях также жаловались на то, что в общественном транспорте во многих городах страны не работает кондиционер.
«В жару +30 в маршрутке не включать кондиционер это нормально? По—моему, эти маршрутки обнаглели в край», — пишет nasti_levchuk.
«Вся эта история с отсутствием кондиционеров будет продолжаться ровно до первого трупа или инсульта. Сразу после этого в понедельник сами знаете куда дойдет», — пишет olka21181.