закрыть
15 августа 2026, суббота, 3:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Заплатил за маршрутку – и получил пять часов сауны»

6
  • 7.08.2026, 17:37
  • 4,368
«Заплатил за маршрутку – и получил пять часов сауны»

И это при температуре 30°С.

Пользователь Threads под ником __koshyna рассказал о поездке из Столина в Минск. По его словам, в маршрутке всю дорогу не работал кондиционер.

«Из Столина в Минск и обратно ездят не люди? – спрашивает он. - Объясните, почему в такую жару на маршруты выпускают машины без кондиционеров?

Я уже молчу о состоянии транспорта в целом. Пассажиры платят за билет на маршрутку, а получают пять часов сауны. Минтранс, как регулируются нормы летних перевозок?»

Многие пользователи в соцсетях также жаловались на то, что в общественном транспорте во многих городах страны не работает кондиционер.

«В жару +30 в маршрутке не включать кондиционер это нормально? По—моему, эти маршрутки обнаглели в край», — пишет nasti_levchuk.

«Вся эта история с отсутствием кондиционеров будет продолжаться ровно до первого трупа или инсульта. Сразу после этого в понедельник сами знаете куда дойдет», — пишет olka21181.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук