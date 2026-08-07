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В Беларуси побит рекорд августовской жары

  • 7.08.2026, 17:58
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В Беларуси побит рекорд августовской жары

Воздух прогрелся до +40,3°С.

Температурный рекорд месяца для всей страны был обновлен 6 августа на метеостанции Мозырь, где воздух прогрелся до +40,3°С, сообщили в Белгидромете.

Днем в четверг практически повсеместно максимальная температура воздуха достигала +30°С и выше, а по югу страны во многих регионах столбик термометра поднялся до +35°С и выше.

На метеостанции Мозырь обновился температурный рекорд августа для всей страны. Здесь столбик термометра поднялся до 40,3°С. Прошлый температурный рекорд для Мозыря был установлен в июле 1936 года. Тогда жара в городе достигла отметки в +36,5°С

Еще три метеостанции обновили свои исторические максимумы за весь период наблюдений: Житковичи — плюс 38,9 градуса, Лельчицы — плюс 39,6 градуса, Василевичи — плюс 38,6 градуса.

Метеостанция Полесская повторила абсолютный рекорд июня 2026 года (+37,8°С).

Ранее в Белгидромете рассказали, что из-за изменений климата летом в Беларуси все чаще фиксируются такие аномалии, как сильные ливни и ветер. Так, в конце июня в стране случился самый жаркий июньский день за последние 145 лет. Комментируя экстремальный зной, эксперт отметила, что подобные температурные режимы могут негативно повлиять на посадки и привести к подорожанию некоторых продуктов.

Синоптики прогнозируют, что период аномальной жары в стране уже заканчивается, однако перед похолоданием в Минске и других регионах ожидаются грозы.

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