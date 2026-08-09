Зеленский пригрозил России ответом

Зеленский пригрозил России ответом1
- 9.08.2026, 22:55
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За каждый удар по украинским городам.
Украина будет отвечать на каждый российский удар. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.
«Говорил с Главкомом Драпатым — по защите наших городов, по нашим ответам России. Совершенно справедливые ответы есть, на каждый русский удар будет наше реагирование. Российская война будет все более ощутима у них дома, в России», — заявил Владимир Зеленский.
По его словам, продолжается операция по российской нефтепереработке, также были нанесены удары по российским ЗРК, радиолокационным станциям, по российской инфраструктуре в Азовском и Черноморском регионах.
«Единственная причина, почему это продолжается, — это российское нежелание войну эту заканчивать», — заявил Зеленский.
Отметим в ночь на 9 августа армия РФ нанесла массированные удары по Харькову и Одессе. По последним данным, в Одессе пострадали 13 человек. В Харькове погиб один и пострадали 37 человек.