Зеленский пригрозил России ответом 1 9.08.2026, 22:55

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

За каждый удар по украинским городам.

Украина будет отвечать на каждый российский удар. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

«Говорил с Главкомом Драпатым — по защите наших городов, по нашим ответам России. Совершенно справедливые ответы есть, на каждый русский удар будет наше реагирование. Российская война будет все более ощутима у них дома, в России», — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, продолжается операция по российской нефтепереработке, также были нанесены удары по российским ЗРК, радиолокационным станциям, по российской инфраструктуре в Азовском и Черноморском регионах.

«Единственная причина, почему это продолжается, — это российское нежелание войну эту заканчивать», — заявил Зеленский.

Отметим в ночь на 9 августа армия РФ нанесла массированные удары по Харькову и Одессе. По последним данным, в Одессе пострадали 13 человек. В Харькове погиб один и пострадали 37 человек.

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