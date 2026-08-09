СМИ: Трамп заявил помощникам о готовности прекратить войну с Ираном 16 9.08.2026, 19:55

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Фото: Getty Images

Даже без ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах с помощниками начал сигнализировать о готовности завершить войну с Ираном даже без заключения ядерного соглашения — при условии, что удастся добиться полного открытия Ормузского пролива для судоходства. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, Трамп полагает, что после уничтожения США трех ключевых ядерных объектов Тегеран вряд ли сумеет восстановить свою программу в течение оставшегося срока его президентства. Если судоходство через пролив будет возобновлено, американский президент намерен продлить перемирие на неопределенный срок, а при полном открытии водного пути — снять военно-морскую блокаду иранских портов.

Представитель Белого дома заявил изданию, что США выполнили все задачи, поставленные перед военной операцией, и теперь Трамп сосредоточен на обеспечении свободного прохода энергоресурсов через пролив. Иран, перекрывший пролив еще в феврале, настаивает на том, чтобы американские военные корабли не допускались в его акваторию, а также требует права взимать плату с проходящих коммерческих судов. Вашингтон эти условия отклоняет.

Кроме того, Тегеран требует отказаться от угроз, прекратить боевые действия против его союзников, снять санкции, возместить ущерб от войны и разблокировать замороженные активы. Однако, как ранее писала The New York Times, администрация Трампа, вероятно, не пойдет на эти условия — июньское перемирие предусматривало снятие санкций лишь после достижения окончательного соглашения по иранской ядерной программе.

Военную операцию против Ирана Трамп начал в конце февраля, заявив ее целью уничтожение иранского ядерного потенциала. Однако, по оценкам источников The New York Times, удары по трем ключевым объектам лишь замедлили развитие программы, но не остановили ее полностью. По данным инспекторов МАГАТЭ, Иран сохранил около 440 кг урана, обогащенного до 60%, — этого достаточно для производства до 10 ядерных зарядов. Физик Джеймс Актон из Фонда Карнеги считает, что Тегеран мог бы создать бомбу менее чем за год.

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