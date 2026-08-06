«Новую бригаду Лукашенко могут использовать как пушечное мясо» 3 6.08.2026, 11:25

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facebook.com/DPSUkraine

Украинский полковник оценил ситуацию на границе с Беларусью.

На юге Беларуси создается новое ударное соединение. 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду разместят под Гомелем, всего в нескольких десятках километров от украинской границы. В ее составе формируются десантные, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.

Какова реальная цель создания под Гомелем новой десантно-штурмовой бригады? Для каких военных сценариев ее могут готовить?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником запаса Вооруженных сил Украины, участником миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергеем Грабским:

— Присутствие воинского соединения на таком расстоянии от государственной границы Украины является угрозой национальной безопасности нашей страны. Что бы там ни декларировали, даже самые мирные намерения. В любом случае существуют международные договоры, которые запрещают размещение таких подразделений.

С другой стороны, бригада только формируется. Здесь нужно понимать, о какой перспективе мы с вами говорим. Если речь идет о ближайших нескольких месяцах, то особых опасений она не вызывает. Вопрос в том, чем она может угрожать и что способна делать.

Если же мы говорим о среднесрочной перспективе, от полугода до года, тогда уже можно рассматривать возможные сценарии ее использования. Но это не означает, что она примет участие в немедленном наступлении на Украину.

Само присутствие новой штурмовой бригады будет вызывать законную реакцию украинской стороны. Украина будет вынуждена сохранять соответствующий баланс сил и поддерживать присутствие своих войск на этом направлении. Поэтому мы не сможем использовать эти подразделения на других участках.

Но сама по себе одна бригада, тем более белорусская, ничего особенного не представляет. Мы понимаем, что ее численность составит примерно от 3,5 до 4 тысяч человек. Как правило, десантно-штурмовые бригады Сил специальных операций насчитывают именно такое количество военнослужащих.

Сами понимаете, что самостоятельно такая бригада не может быть использована как серьезная боевая сила против Сил обороны Украины, особенно в современных условиях.

— Рядом находится аэродром Зябровка, который используют российские военные. Может ли Россия задействовать новую бригаду для наступления или отвлечения сил Украины на Черниговском направлении?

— Конечно, может. Почему нет? Если Путин даст приказ Минску, то эта бригада будет использована как пушечное мясо в этой войне, как военная сила против Украины. Я далек от мысли, что действующий минский режим обладает какой-то самостоятельностью или проводит собственную политику. Поэтому, если прикажут, приказ будет исполнен.

Но я все же не думаю, что бригаду задействуют в ближайшее время. Это слишком дорого и нецелесообразно, поскольку она еще даже не сформирована. Что мы имеем на сегодняшний день? Буквально один батальон. Остальные подразделения только готовятся.

Ни о каком использовании этой бригады в боевых действиях как минимум в течение года речи не идет. Она должна быть полностью сформирована, пройти боевое слаживание, целый комплекс учений и тренировок штабного и полевого уровня. Затем необходимо оценить ее готовность. Только после этого о ней можно будет говорить как о полноценном воинском соединении.

Но есть следующий вопрос: имеет ли эта бригада боевой опыт? Есть ли в ней люди, которые такой опыт получили? Я могу предположить, что есть или будут. Но означает ли это, что бригаду задействуют в войне как единое воинское соединение? Нет.

Нужно понимать и другое. Отдельные группы или военнослужащие этой бригады могут быть задействованы на абсолютно «добровольной» основе для проведения диверсионных действий на территории Украины, в том числе в Черниговской области. В общем-то, и все.

Как единое соединение бригада может быть задействована в боевых действиях только в случае развертывания какой-либо российской группировки на территории Беларуси или рядом с ней.

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