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На авиабазу «Зябровка» под границей с Украиной перебросили новые комплексы С-300

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  • 4.06.2023, 10:20
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На авиабазу «Зябровка» под границей с Украиной перебросили новые комплексы С-300

Опубликованы снимки со спутника.

Обновлены снимки российской военной базы в Зябровке рядом с Гомелем, передает «Флагшток».

По информации, опубликованной военным экспертом Конрадом Музыкой, на космической съемке сделанной 20 мая, на территории старого аэродрома появились новые пускозаряжающая установка ЗРК С-300 и передвижная антенна 40В6МР.

Кроме того эксперт сообщает, что на территории военной базы завершено строительство еще одной насыпи для расположения военного оборудования. Теперь их четыре.

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