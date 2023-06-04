На авиабазу «Зябровка» под границей с Украиной перебросили новые комплексы С-300

На авиабазу «Зябровка» под границей с Украиной перебросили новые комплексы С-3007
- 4.06.2023, 10:20
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Опубликованы снимки со спутника.
Обновлены снимки российской военной базы в Зябровке рядом с Гомелем, передает «Флагшток».
По информации, опубликованной военным экспертом Конрадом Музыкой, на космической съемке сделанной 20 мая, на территории старого аэродрома появились новые пускозаряжающая установка ЗРК С-300 и передвижная антенна 40В6МР.
Кроме того эксперт сообщает, что на территории военной базы завершено строительство еще одной насыпи для расположения военного оборудования. Теперь их четыре.