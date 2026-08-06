Что происходит на белорусской границе 6.08.2026, 11:45

Свежие данные.

Что происходит на белорусской границе, рассказали в Госпогранкомитете. По данным ГПК, въезда в Литву ожидают 310 фур. Перед погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) находятся 140 грузовиков.

На польских погранпереходах Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи) фиксируется 740 большегрузов.

Кроме того, въезда в ЕС перед польскими погранпереходами Кузница Белостоцкая (Брузги), Бобровники (Берестовица) и Тересполь (Брест) ожидают более 900 легковушек.

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