Украинские десантники начали воевать на итальянских боевых машинах Puma 6.08.2026, 12:08

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Бронетранспортеры получили дополнительную защиту от российских дронов.

68-я отдельная аэромобильная бригада имени Олексы Довбуша получила на свое вооружение итальянские бронетранспортеры Puma, которые допустили к эксплуатации в ВСУ несколько лет назад. Об этом говорится в сюжете АрміяInform.

По данным АрміяInform, 68-я бригада оснащена теперь бронетранспортерами Puma с колесной формулой 4 х 4 (есть еще версия с колесной формулой 6 х 6 - прим. ред.).

Эти боевые машины дополнительно получили так называемые «мангалы», которые защищают от российских дронов. При обслуживании бронетранспортера снимать защитную решетку не нужно, так как она установлена в соответствии с конструктивными особенностями машины.

Бойцы говорят, что Puma легкий в управлении и хорошо справляется со своими задачами. Минобороны Украины приняло на вооружение итальянские бронетранспортеры Puma летом 2024 года. Известно о наличии в украинской армии вариантов с колесной формулой 4 х 4 и 6 х 6.

Итальянская армия использует такие боевые машины с 2001 года. Это легкий бронетранспортер, предназначенный для разведки, для быстрой перевозки личного состава. Вместимость 4 или 7 человек. При этом экипаж - один человек. Вооружение - пулемет калибра 12,7 мм. Puma оснащена дизельным четырехцилиндровым двигателем Iveco мощностью 180 л. с., который работает вместе с автоматической коробкой передач.

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