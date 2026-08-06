Трамп заявил о подготовке США к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны

Трамп заявил о подготовке США к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны1
- 6.08.2026, 11:04
- 1,324
Однако ее решили отменить.
США планировали нанести по Ирану самый масштабный удар со времен Второй мировой войны. Однако в итоге его решили отменить.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The Economic Times.
По убеждению главы Белого дома, Иран «уважает американцев».
В то же время он добавил, что Соединенным Штатам приходится «выбивать всю дурь» из иранского режима.
На этом фоне Трамп заверил, что хотел бы заключить соглашение с Тегераном, поскольку беспокоится из-за гибели невинных людей.
«Мы выбиваем из них всю дурь. Но я предпочел бы заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. Однако в определенный момент мы готовились к самой масштабной атаке из всех, а в течение последних нескольких месяцев наносили по ним очень мощные удары. Мы были полностью готовы к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны», - заверил Трамп.
По словам президента США, эту атаку отменили после того, как представители иранского режима лично позвонили ему по телефону и попросили не начинать ее.
«И они позвонили мне и сказали: «Пожалуйста, не делайте этого, давайте поговорим». А потом они заявляют: «Мы никогда этого не говорили». Знаете что? Фейковые СМИ знают, что они действительно это говорили», - утверждает Трамп.
Глава Белого дома также добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, однако он не знает, как будут дальше развиваться события.