Трамп заявил о подготовке США к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны 1 6.08.2026, 11:04

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Однако ее решили отменить.

США планировали нанести по Ирану самый масштабный удар со времен Второй мировой войны. Однако в итоге его решили отменить.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The Economic Times.

По убеждению главы Белого дома, Иран «уважает американцев».

В то же время он добавил, что Соединенным Штатам приходится «выбивать всю дурь» из иранского режима.

На этом фоне Трамп заверил, что хотел бы заключить соглашение с Тегераном, поскольку беспокоится из-за гибели невинных людей.

«Мы выбиваем из них всю дурь. Но я предпочел бы заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. Однако в определенный момент мы готовились к самой масштабной атаке из всех, а в течение последних нескольких месяцев наносили по ним очень мощные удары. Мы были полностью готовы к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны», - заверил Трамп.

По словам президента США, эту атаку отменили после того, как представители иранского режима лично позвонили ему по телефону и попросили не начинать ее.

«И они позвонили мне и сказали: «Пожалуйста, не делайте этого, давайте поговорим». А потом они заявляют: «Мы никогда этого не говорили». Знаете что? Фейковые СМИ знают, что они действительно это говорили», - утверждает Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, однако он не знает, как будут дальше развиваться события.

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