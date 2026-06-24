В Великобритании июньская жара побила температурный рекорд 1976 года 24.06.2026, 19:13

35,7 °C.

В среду на юге Великобритании была зафиксирована самая высокая температура за июнь за весь период наблюдений – 35,7 °C.

Об этом сообщает BBC.

Температура в Чарлвуде, графство Суррей, поднялась до 35,7 °C, превысив предыдущий июньский температурный рекорд Великобритании 1976 года, который составлял 35,6 °C.

Это самые высокие показатели за первый месяц лета с начала ведения официальных наблюдений, которые, как считается, ведутся с 1884 года.

В некоторых частях Англии и Уэльса был продлен «красный» уровень предупреждения об экстремальной жаре.

В среду сотни учебных заведений в Великобритании отменили занятия или перешли на сокращенный график из-за высоких температур.

Из-за жары в Великобритании также продолжаются перебои в движении поездов. Из-за высоких температур оборудование выходит из строя, поэтому из соображений безопасности приходится снижать скорость поездов.

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