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Легендарный Роналдиньо возобновил футбольную карьеру

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  • 24.06.2026, 19:44
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Легендарный Роналдиньо возобновил футбольную карьеру
Роналдиньо
Фото: Reuters/Caean Couto

46-летний полузащитник подписал контракт с итальянским клубом.

Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо официально стал игроком итальянской «Равенны», выступающей в Серии С, третьем по силе дивизионе страны.

Об этом сообщает официальный сайт «Равенны».

Презентация Роналдиньо в качестве игрока нового клуба состоялась в Майами. Во время церемонии 46-летний футболист продемонстрировал новую клубную футболку с номером 10.

Роналдиньо будет включен в официальный состав команды, однако не планирует регулярно выходить на поле. Его участие в матчах может быть эпизодическим. Бразилец также стал акционером клуба.

На счету Роналдиньо 97 матчей и 33 гола за сборную Бразилии. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2002 году, а в 2005-м получил Золотой мяч.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.

В прошлом сезоне «Равенна» заняла третье место в группе B Серии С, но уступила «Салернитане» в плей-офф за выход во второй дивизион.

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