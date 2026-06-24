Легендарный Роналдиньо возобновил футбольную карьеру

Легендарный Роналдиньо возобновил футбольную карьеру1
- 24.06.2026, 19:44
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46-летний полузащитник подписал контракт с итальянским клубом.
Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо официально стал игроком итальянской «Равенны», выступающей в Серии С, третьем по силе дивизионе страны.
Об этом сообщает официальный сайт «Равенны».
Презентация Роналдиньо в качестве игрока нового клуба состоялась в Майами. Во время церемонии 46-летний футболист продемонстрировал новую клубную футболку с номером 10.
Роналдиньо будет включен в официальный состав команды, однако не планирует регулярно выходить на поле. Его участие в матчах может быть эпизодическим. Бразилец также стал акционером клуба.
На счету Роналдиньо 97 матчей и 33 гола за сборную Бразилии. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2002 году, а в 2005-м получил Золотой мяч.
Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.
В прошлом сезоне «Равенна» заняла третье место в группе B Серии С, но уступила «Салернитане» в плей-офф за выход во второй дивизион.