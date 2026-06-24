Россия не спасет Крым 7 Максим Жорин

24.06.2026, 20:13

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Иллюстрация: Shutterstock

А население просто бросят.

Крым уже является для россиян источником больших проблем.

Перекрытие логистики приведет там к дефициту всего – от бензина до хлеба. И с каждым ударом это будет ощущаться все сильнее.

Кроме того, ситуация значительно ослабляет их военное присутствие – не только на воде, но и в целом все российские подразделения, которые там находятся.

Я не думаю, что в РФ удастся защитить полуостров от последствий. А что касается населения, то и пытаться не будут, просто бросят.

Максим Жорин, замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, Telegram

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