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Почему удар ВСУ по центру космической связи «Дубна» очень важен

  • Виктор Таран
  • 24.06.2026, 20:53
Почему удар ВСУ по центру космической связи «Дубна» очень важен
Коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Этот «центр принятия решений» Кремль считал недосягаемым.

Давайте разберемся, почему этот удар настолько важен.

Во-первых, ЦКС «ДубнаС» – это не обычный объект инфраструктуры, а крупнейшая станция космической связи в России. Это один из пяти центров космической связи ФГУП «Космическая связь», который обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания и обслуживает линии правительственной связи. То есть по факту это один из «центров принятия решений», как любят говорить россияне.

Во-вторых, как мы видим, попадание не точечное, а сразу по двум ключевым узлам объекта. А именно – по антенне MARK-IV и по главному аппаратно-программному корпусу, где расположены центральная аппаратная линий связи, наземный комплекс управления и центральный пульт управления всей спутниковой сети. А это одновременный удар по «мозгу» и «нервной системе» комплекса.

Следствием этого является деградация функции управления спутниковыми ретрансляторами одновременно в военной связи, разведке и координации войск. То есть коммуникации, которая соединяет командование с подразделениями на больших расстояниях. Это принципиально отличается от ударов по дронам или ПВО, потому что там выбиваешь инструмент, а здесь выбиваешь канал, через который инструменты получают команды.

Восстановление такого объекта – сложная задача. Комплекс функционирует с 1980 года и считается одним из крупнейших подобных объектов в России и Европе. То есть его мощность и пропускная способность наращивались десятилетиями, а замена 32-метровой антенны или перестройка аппаратного корпуса – это вопрос месяцев и сложного импортозависимого оборудования, а не быстрого ремонта.

И теперь самый главный результат – психологический и организационный эффект для российского командования. Объект в Дубне расположен в Московской области, практически в зоне, которую Кремль считал недосягаемой. То, что подобные объекты стратегического уровня теперь регулярно попадают под удар, заставляет Россию осознавать, что безопасных мест остается для россиян все меньше. И для их защиты нужно забирать ресурсы ПВО и РЭБ с фронта и из Крыма.

А это все приведет к неизбежной эрозии российских боевых порядков на линии боевого столкновения, а следовательно, и к их способности наступать или вести оборонительные действия.

Виктор Таран, Facebook

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