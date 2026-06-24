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В Крыму массово закрываются АЗС

  • 24.06.2026, 21:12
В Крыму массово закрываются АЗС
Фото: «Крым.Реалии»

Российские оккупанты ограничили перевозку топлива через Крымский мост.

С 23 июня оккупационные власти в Крыму увеличили лимит перевозки топлива на автомобиле через Крымский мост вдвое — до 200 литров.

Об этом говорится в сообщениях оккупационных властей в социальных сетях и издании «Крым.Реалии».

Отмечается, что ограничения касаются объемов, превышающих вместимость топливного бака, в частности бензина и дизельного топлива в канистрах, а также воды и других жидкостей.

Ранее через Крымский мост разрешалось перевозить не более 100 литров жидкостей (в частности, бензина и дизельного топлива в канистрах).

В местных пабликах сообщают, что на выезде из Крыма в районе Керчи в очереди стоят 702 автомобиля. Время ожидания превышает два часа.

Очередей на въезд в Крым нет.

Издание «Крым.Реалии», со ссылкой на сотрудника топливной компании ATAN, говорившего на условиях анонимности, пишет, что в Крыму массово закрываются АЗС. По его словам, из-за ситуации с поставками топлива массово закрываются автозаправочные станции даже таких крупных компаний, как ТЭС и ATAN.

По обнародованной им информации, этот процесс будет продолжаться, поскольку в перспективе ожидается только ухудшение ситуации с поставками топлива в Крым.

«Ещё на прошлой неделе многие АЗС, хотя и без топлива, но продолжали работать, а автомобилисты ещё грустно шутили: мол, у „вас на табло весь бензин по нулю рублей — значит, бесплатно“! Но с этой недели нам самим уже не до смеха — начали массово закрываться АЗС по всему Крыму, сотрудников отправляют — кого в неоплачиваемые отпуска, кого увольняют. Все топливные компании в Крыму несут огромные убытки, поэтому происходит оптимизация расходов. Похоже, что топливный голод в Крыму надолго», — прокомментировал ситуацию сотрудник ATAN.

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