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Минская пенсионерка полгода торговала на фейковой бирже

  • 24.06.2026, 21:08
Минская пенсионерка полгода торговала на фейковой бирже
Иллюстративное фото: Freepik

Женщина потеряла более 33 тысяч рублей.

Пенсионерка из Минска полгода торговала на бирже, которой не существовало, и потеряла на этом более 33 тысяч рублей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Жительница столицы увидела рекламу, которая обещала высокий и быстрый доход от инвестиций. Она перешла по ссылке и позвонила в мессенджере по указанному номеру телефона. Собеседник назначил 75‑летней пенсионерке персонального «куратора» для проведения сделок на бирже.

Куратор заявил о необходимости открыть спецсчет для операций и хранения прибыли. Для этого женщина установила на смартфон приложение.

С помощью программного обеспечения, скачанного по инструкции куратора, злоумышленники получили контроль над устройством и доступ в личный кабинет интернет-банкинга пенсионерки, а также создали виртуальную карту.

В течение полугода минчанка переводила деньги на подконтрольный мошенникам счёт, будучи уверенной, что успешно участвует в торгах на финансовом рынке. В общей сложности пенсионерка потеряла более 33 тысяч рублей.

Сейчас по данному инциденту завели уголовное дело по факту мошенничества.

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