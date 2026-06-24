Украинские бойцы эффектно перехватили российские беспилотники, которые летели их атаковать
- 24.06.2026, 22:07
Видеофакт.
На Лиманском направлении операторы FPV-дронов 66-й отдельной механизированной бригады провели успешную операцию по прикрытию украинских военных, перехватив российские беспилотники, направлявшиеся для атаки на позиции ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские FPV-дроны пытались атаковать бойцов 2-го механизированного батальона «Внуки Адольфивны», однако украинские операторы вовремя обнаружили угрозу и направили на перехват собственные беспилотники.
Решение о прикрытии сослуживцев пришлось принимать за считанные секунды. На встречу вражеским дронам немедленно вылетели FPV экипажей «Хенкель» и «Штука».
В воздухе развернулась настоящая война дронов. Благодаря двум точным перехватам украинским операторам удалось уничтожить 3 российских беспилотника, которые уже были нацелены на украинских военных.
Кадры боевых действий обнародовали военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады.
Благодаря оперативным действиям операторов FPV удалось не только уничтожить вражеские беспилотники, но и спасти жизни украинских воинов.