Белоруски Саснович и Шиманович прошли в финал квалификации Уимблдона
- 24.06.2026, 22:40
До основной сетки турнира «Большого шлема» белорусским теннисисткам остался один шаг.
Белорусские теннисистки Александра Саснович и Ирина Шиманович прошли в финал квалификации Уимблдона.
В сегодняшнем матче второго круга белорусская теннисистка Александра Саснович победила австралийку Сторм Хантер - 5:7, 6:1, 7:5.
Также в финал квалификации пробилась еще одна белоруска Ирина Шиманович, которая обыграла бельгийку Грет Миннен - 6:4, 6:2.
Матчи основного этапа третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» стартуют на травяных кортах Уимблдона 29 июня.