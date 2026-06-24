Белоруски Саснович и Шиманович прошли в финал квалификации Уимблдона 24.06.2026, 22:40

Александра Саснович и Ирина Шиманович

Фото: Sport5.by

До основной сетки турнира «Большого шлема» белорусским теннисисткам остался один шаг.

Белорусские теннисистки Александра Саснович и Ирина Шиманович прошли в финал квалификации Уимблдона.

В сегодняшнем матче второго круга белорусская теннисистка Александра Саснович победила австралийку Сторм Хантер - 5:7, 6:1, 7:5.

Также в финал квалификации пробилась еще одна белоруска Ирина Шиманович, которая обыграла бельгийку Грет Миннен - 6:4, 6:2.

Матчи основного этапа третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» стартуют на травяных кортах Уимблдона 29 июня.

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