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Зеленский поручил ВСУ наносить упреждающие удары по объектам РФ

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  • 24.06.2026, 23:09
  • 1,846
Зеленский поручил ВСУ наносить упреждающие удары по объектам РФ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Для предотвращения расширения масштабов войны.

Президент Украины Владимир Зеленский дал официальное поручение Главному управлению разведки и Вооруженным силам Украины действовать на опережение и наносить удары по российским объектам, которые Кремль использует для ведения и расширения войны против Украины.

Об этом он написал в соцсетях

Зеленский подчеркнул, что исторически Россия построена на захватнических принципах, однако Украина ведет исключительно справедливую освободительную борьбу.

«Россия уже не впервые оккупирует чужие земли: российское государство состоит из многих порабощенных народов, из украденных земель. Мы боремся за свою землю. Мы боремся за своих людей. Мы боремся за справедливость для Украины. Отдал приказ нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны «, — заявил президент.

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