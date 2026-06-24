Зеленский поручил ВСУ наносить упреждающие удары по объектам РФ

Зеленский поручил ВСУ наносить упреждающие удары по объектам РФ2
- 24.06.2026, 23:09
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Для предотвращения расширения масштабов войны.
Президент Украины Владимир Зеленский дал официальное поручение Главному управлению разведки и Вооруженным силам Украины действовать на опережение и наносить удары по российским объектам, которые Кремль использует для ведения и расширения войны против Украины.
Об этом он написал в соцсетях
Зеленский подчеркнул, что исторически Россия построена на захватнических принципах, однако Украина ведет исключительно справедливую освободительную борьбу.
«Россия уже не впервые оккупирует чужие земли: российское государство состоит из многих порабощенных народов, из украденных земель. Мы боремся за свою землю. Мы боремся за своих людей. Мы боремся за справедливость для Украины. Отдал приказ нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны «, — заявил президент.