Россия просит у Казахстана 50 000 тонн бензина 24.06.2026, 22:54

ВСУ оставили «страну-бензоколонку» без топлива.

Россия ведет переговоры с Казахстаном о поставках бензина АИ-92 в объеме 50 тысяч тонн. Об этом агентство Reuters сообщает в среду, 24 июня, ссылаясь на четырех собеседников в отрасли. Диалог проходит на фоне ограничений продажи топлива в РФ после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Выпуск бензина в России к концу июня упал на 25 процентов в годовом выражении, указывает Reuters. В то же время производство топлива в Казахстане относительно невысоко по сравнению с РФ, поэтому поставки российской стороне едва ли достигнут значительного объема, отмечают источники агентства. По их данным, сейчас в центральноазиатской стране наблюдается избыток бензина, но плановое обслуживание на Атырауском НПЗ в июне-июле снизит объем доступных резервов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com