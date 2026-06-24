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Россия просит у Казахстана 50 000 тонн бензина

  • 24.06.2026, 22:54
Россия просит у Казахстана 50 000 тонн бензина

ВСУ оставили «страну-бензоколонку» без топлива.

Россия ведет переговоры с Казахстаном о поставках бензина АИ-92 в объеме 50 тысяч тонн. Об этом агентство Reuters сообщает в среду, 24 июня, ссылаясь на четырех собеседников в отрасли. Диалог проходит на фоне ограничений продажи топлива в РФ после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Выпуск бензина в России к концу июня упал на 25 процентов в годовом выражении, указывает Reuters. В то же время производство топлива в Казахстане относительно невысоко по сравнению с РФ, поэтому поставки российской стороне едва ли достигнут значительного объема, отмечают источники агентства. По их данным, сейчас в центральноазиатской стране наблюдается избыток бензина, но плановое обслуживание на Атырауском НПЗ в июне-июле снизит объем доступных резервов.

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