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Франция, Германия, Польша, Великобритания и Италия согласовали пять ключевых приоритетов перед саммитом НАТО

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  • 24.06.2026, 21:51
Франция, Германия, Польша, Великобритания и Италия согласовали пять ключевых приоритетов перед саммитом НАТО

Отдельное место в совместной позиции занимает поддержка Украины.

Лидеры государств формата Е5 — Франции, Германии, Польши, Великобритании и Италии — на встрече в Берлине выработали пять общих посланий, которые намерены продвигать на международной арене, в том числе на июльском саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам Мерца, главным посылом участников встречи стала поддержка НАТО как ключевого инструмента обеспечения безопасности в трансатлантическом пространстве.

Вторым приоритетом лидеры назвали дальнейшее укрепление и обновление Альянса, включая усиление европейского компонента НАТО за счет роста оборонных расходов европейских государств.

«Мы не сможем достичь наших целей в области обороны, если будем действовать в одиночку. Мы хотим работать как европейцы, но в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами и в рамках трансатлантического партнерства. Наши соседи должны чувствовать себя в большей безопасности, если Германия становится сильнее и надёжнее», — подчеркнул канцлер.

Третьим важным направлением названа координация действий между европейскими союзниками и США в вопросах обороны и безопасности.

Отдельное место в совместной позиции занимает поддержка Украины. По словам Мерца, этот вопрос станет одним из главных на предстоящем саммите НАТО в Турции.

«Федеральное правительство предлагает предоставить Киеву долгосрочные гарантии финансирования. Мы должны показать России, что Украина останется сильной, поскольку европейская поддержка не ослабнет», — заявил глава немецкого правительства.

Пятым совместным посланием стала поддержка продолжающихся переговоров между США и Ираном. Лидеры Е5 положительно оценили развитие дипломатического процесса и выразили заинтересованность в его продолжении.

Мерц также сообщил, что намерен проинформировать президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о результатах берлинской встречи и основных темах, обсуждавшихся в рамках формата Е5.

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