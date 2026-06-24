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Россияне жалуются на массовую атаку украинских дронов

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  • 24.06.2026, 21:26
  • 3,286
Россияне жалуются на массовую атаку украинских дронов
Фото: YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

В РФ заявляют о сотнях БПЛА.

Российские подразделения ПВО за день 24 июня якобы уничтожили в регионах 245 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Все якобы сбитые аппараты были самолетного типа, их перехватили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областях, в московском регионе, в также в Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в военном ведомстве.

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