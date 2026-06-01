Зеленский заинтриговал заявлением о Крыме
- 25.06.2026, 0:00
Президент Украины заявил, что операция на полуострове «четко просчитана».
Если у Украины появится то, о чем она говорила с партнерами на саммите G7, будут созданы условия, которые заставят Россию выбрать мир.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Глава государства подчеркнул, что операция Украины по Крыму «четко просчитана».
«И то, как операция продолжается, четко доказывает: если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир», - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что Киев «очень рассчитывает» на утвердительный ответ от партнеров Украины. Он добавил, что они «четко знают», о чем идет речь.