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Цена нефти упала до уровней перед началом войны на Ближнем Востоке

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  • 24.06.2026, 19:47
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Цена нефти упала до уровней перед началом войны на Ближнем Востоке
Фото: PhotoStock10/Shutterstock

Российская нефть падает в цене вместе с эталонными сортами.

Нарастающее оживление судоходства в Ормузском проливе позволило рынку нефти отыграть весь рост, продемонстрированный после начала войны на Ближнем Востоке. Цена Brent опустилась на торгах в среду до $73,22 за баррель, самого низкого уровня с февраля. В пятницу 27 февраля, накануне начала бомбардировок Ирана силами Израиля и США, Brent закрылась на отметке $72,48 за баррель, а в понедельник, 2 марта, взлетела уже выше $77.

Цена американского сорта WTI упала ниже $70 за баррель, самого низкого уровня с 4 марта. С пиков, достигнутых в марте и апреле, котировки опустились примерно на 40% благодаря прекращению войны и постепенному увеличению экспорта сырья с Ближнего Востока. В среду Международная морская организация ООН сообщила, что в сотрудничестве с Оманом, Ираном, США и представителями судоходной отрасли наладила два маршрута, которые должны позволить более 1000 заблокированных судов покинуть Персидский залив.

Российская нефть падает в цене вместе с эталонными сортами. Кроме того, учитывая нормализацию ситуации на мировом рынке и увеличение экспорта иранского сырья, дисконт по ней снова растет. К началу войны на Ближнем Востоке он превышал $30 за баррель, а затем цена взлетела, и российские баррели какое-то время даже продавались с премией. Но сейчас снова вступили в силу американские санкции – США не стали продлять истекшую 17 июня лицензию на покупку нефти у России.

За последние недели одни только ОАЭ вывезли около 60 млн баррелей. Как отметило Международное энергетическое агентство, экспорт страны уже достиг почти 85% от довоенного уровня. В начале июня она отправляла на зарубежные рынки около 4,3 млн баррелей в сутки против 1,9 млн в марте. Покидающие Персидский залив танкеры дополнили объемы, которые ОАЭ экспортирует из порта Фуджейра, куда нефть поступает по трубопроводу и из находящегося рядом хранилища вместимостью 42 млн баррелей.

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