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Белорус поймал гигантского сома

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  • 24.06.2026, 18:42
  • 1,248
Белорус поймал гигантского сома
Иллюстративное фото

Видеофакт.

Рыбак из Беларуси поймал невероятного сома. Своим трофеем он похвастался в социальных сетях.

Где конкретно мужчина выловил свою добычу, он не рассказал.

По словам рыбака, сом клюнул на больших магазинных червей.

Что интересно, сколько конкретно весит рыба, он не знает. Но, по его ощущениям, где-то 15 кг.

К слову, после фото- и видеоотчета мужчина отпустил трофейную рыбу восвояси.

@nameste719 История одного трофея #сом #трофей #carpfishing #рыбалкавбеларуси #поймалотпусти @EVklëv @iv.fishing ♬ оригинальный звук - nameste

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