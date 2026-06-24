Поток новобранцев в российскую армию обвалился по всей стране 7 24.06.2026, 18:52

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Фото: ZUMAPRESS.com

Все меньше россиян хотят воевать против украинцев.

Россиян, которые подписывают контракты с министерством обороны России и идут на войну в Украину, все меньше. В Москве весной 2026 года поток новых рекрутов обвалился на треть по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом 24 июня сообщила «Верстка».

По данным издания, в апреле в столице России отправили на фронт 1708 контрактников, в мае – 1378. Это на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, и сопоставимо с показателями 2024 года – когда в столице еще не ввели миллионные выплаты за контракт с минобороны.

«Все стабильно х…ево у нас, людей идет мало, мотивированных еще меньше. Но мы не унываем, потому что у нас еще не самые плохие дела по меркам всей страны, насколько я понимаю. Так что работаем», – говорит собеседник в московской мэрии.

Еще хуже ситуация в столице с потоком контрактников в отряд БПЛА «Рубикон», отмечает «Верстка». Издание напоминает, что там контракты заключаются без дальнейшего продления.

Когда набор только объявили, пошел очень большой поток, но из-за высоких требований отсеивали почти всех. Сейчас же, по словам собеседников издания, заключивших контракты с «Рубиконом» примерно треть от всего потока.

Ситуация по Москве отражает картину по всей стране. Собеседник СМИ в одной из частей в Сибири рассказал, что новобранцев приходится искать в других регионах, в том числе в Дагестане.

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