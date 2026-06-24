The Times: Силиконовая долина вооружила Украину 5 24.06.2026, 18:16

2,050

Одним из ключевых инструментов стал ИИ-беспилотник.

Украина усиливает давление на Россию не только за счет западного оружия, но и благодаря технологической поддержке американских компаний и инвесторов. На фоне паузы в военной помощи США украинская армия делает ставку на дроны, искусственный интеллект и спутниковую связь, что позволяет наносить все более точные удары по Крыму, логистике и объектам в глубине российской территории, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых инструментов стал беспилотник Hornet, созданный компанией Perennial Autonomy, связанной с экс-главой Google Эриком Шмидтом. Этот дрон использует ИИ для распознавания целей и терминального наведения, хотя решение об ударе по-прежнему принимает человек. Относительно низкая стоимость — около $5 тысяч — позволяет применять Hornet массово. По данным The Times, такие удары уже внесли вклад в топливный кризис в Крыму, где фиксируются перебои с поставками.

Еще одна разработка — дрон-перехватчик Merops, предназначенный для уничтожения вражеских БПЛА. Испытания в Украине оказались настолько успешными, что компания получила контракт Пентагона на $500 млн.

Серьезную роль играет и Palantir. Компания помогает Украине анализировать огромные массивы данных и применять ИИ для планирования дальних ударов. Через платформу Brave1 технологии Palantir улучшают распознавание целей и ускоряют принятие решений на поле боя. В то же время растут опасения по поводу масштаба данных, которые собираются в ходе этой работы.

Критически важным для украинской армии остается Starlink, обеспечивающий устойчивую связь на фронте. При этом пресечение нелегального доступа к системе, как утверждается, ударило по возможностям российских войск.

На этом фоне Украина все активнее тестирует более автономные ударные системы. Но вместе с ростом эффективности усиливаются и этические споры: чем больше ИИ вовлечен в боевые решения, тем острее вопрос о том, где должна проходить граница между машиной и человеком на войне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com