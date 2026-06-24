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Суперкомпьютер назвал нового фаворита ЧМ-2026

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  • 24.06.2026, 18:08
  • 2,274
Суперкомпьютер назвал нового фаворита ЧМ-2026
Фото: championat.com

До старта турнира главным претендентом считалась Испания.

Сборная Аргентины вышла на первое место в списке наиболее вероятных победителей чемпионата мира по футболу по итогам второго тура группового этапа, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Аргентина стала главным претендентом с вероятностью 15,46%. В тройку фаворитов также входят Франция (15,06%) и Испания (12,48%).

Перед стартом турнира Opta считала главным фаворитом сборную Испании, однако после сенсационной ничьей с Кабо-Верде (0:0) в первом туре испанцы уступили лидерство Франции.

Полный список фаворитов по версии Opta выглядит так:

Аргентина — 15,46%;

Франция — 15,06%;

Испания — 12,48%;

Англия — 9,48%;

Португалия — 6,71%;

Германия — 6,60%;

Норвегия — 5,42%;

Бразилия — 4,56%;

Нидерланды — 4,26%;

США — 4,07%.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных. Групповой этап завершится 27 июня, а плей-офф стартует с 1/16 финала.

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