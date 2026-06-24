США провели первые испытания системы ПРО «Золотой купол» 5 24.06.2026, 18:05

1,026

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Она должна противостоять угрозам со стороны России и Китая.

США в штате Нью-Мексико провели первое испытание новой многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом в среду, 24 июня, сообщил в сети Х министр войны США Пит Хегсет. «Сегодня первое историческое испытание системы Golden Dome for America (GDA) завершилось полным успехом - и для меня было большой честью стать свидетелем этого события», - указал он. «С помощью Golden Dome министерство войны будет защищать нашу родину более эффективно, чем когда-либо прежде», - указал Хегсет.

7 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий создание системы противоракетной обороны. Она должна противостоять угрозам со стороны России и Китая и предполагает размещение на околоземной орбите сотен спутников, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских ракет на взлетном участке траектории. Аналитики сравнивают идею с предложенной президентом США Рональдом Рейганом в 1983 году Стратегической оборонной инициативой, а название вдохновленно израильской системой ПРО «Железный купол».

Предварительная стоимость реализации проекта оценена Белым домом в 175 млрд долларов. Однако в бюджетном управлении Конгресса США считают, что реализация проекта потребует 20 лет и не менее 500 млрд долларов.

Today, the first milestone test of Golden Dome for America (GDA) was a full mission success — and I was honored to witness it firsthand.



Cutting edge directed energy was harnessed and the Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) system flawlessly and autonomously cued, targeted,… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 24, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com