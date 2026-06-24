В Беларуси вырастили желтую малину
- 24.06.2026, 17:41
Цена на нее шокирует.
Прилавки белорусских магазинов не перестают удивлять новинками, в том числе и отечественными. На этот раз появилась необычная ягода, которую продают за невероятную сумму, пишет Tochka.by.
Желтая малина, причем наша, белорусская, стоит недешево. За упаковку в 125 г у вас попросят 28,99. В пересчете на килограммы получится 231,92.
Эту ягоду вырастили в Брестской области, а если точнее — в Кобринском районе.
Храниться она может 14 дней, а собрали ее в середине июня.
Кстати, есть и немного более дешевый вариант от того же производителя. Обычная красная малина стоит 19,99 за упаковку или 159,92 за 1 кг.