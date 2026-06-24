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В Беларуси вырастили желтую малину

  • 24.06.2026, 17:41
В Беларуси вырастили желтую малину
Фото: Reddit

Цена на нее шокирует.

Прилавки белорусских магазинов не перестают удивлять новинками, в том числе и отечественными. На этот раз появилась необычная ягода, которую продают за невероятную сумму, пишет Tochka.by.

Фото: Tochka.by

Желтая малина, причем наша, белорусская, стоит недешево. За упаковку в 125 г у вас попросят 28,99. В пересчете на килограммы получится 231,92.

Фото: Tochka.by

Эту ягоду вырастили в Брестской области, а если точнее — в Кобринском районе.

Храниться она может 14 дней, а собрали ее в середине июня.

Фото: Tochka.by

Кстати, есть и немного более дешевый вариант от того же производителя. Обычная красная малина стоит 19,99 за упаковку или 159,92 за 1 кг.

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