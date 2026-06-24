Спецоперация в РФ: шесть объектов «Газпрома» выведены из строя
- 24.06.2026, 17:36
Оккупанты понесли убытки в миллионы долларов.
Шесть уничтоженных газораспределительных станций «Газпрома», более 6 млн долларов убытков и несколько месяцев подготовки и проведения — Легион «Свобода России» раскрыл подробности операции, которая проводилась на территории Московской и Тверской областей РФ.
Согласно информации, обнародованной подразделением, в результате агентурной работы на территории РФ были ликвидированы шесть ключевых газораспределительных объектов.
В «Легионе» подчеркивают, что рассматривают российский энергетический сектор как один из ключевых ресурсов, благодаря которым Кремль продолжает финансировать войну против Украины и поддерживать функционирование репрессивного государственного аппарата. По мнению организации, доходы от экспорта нефти и газа на протяжении многих лет использовались для обеспечения военных нужд, деятельности силовых структур и сохранения политической монополии власти.
Информация об операции обнародована после успешного завершения вывода участника операции с территории России и его присоединения к Легиону в качестве рекрута.
Легион «Свобода России» заявляет о намерении и в дальнейшем противодействовать структурам и механизмам, которые, по его убеждению, обеспечивают устойчивость российского режима и его способность продолжать агрессию против Украины.