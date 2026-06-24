Спецоперация в РФ: шесть объектов «Газпрома» выведены из строя 24.06.2026, 17:36

Оккупанты понесли убытки в миллионы долларов.

Шесть уничтоженных газораспределительных станций «Газпрома», более 6 млн долларов убытков и несколько месяцев подготовки и проведения — Легион «Свобода России» раскрыл подробности операции, которая проводилась на территории Московской и Тверской областей РФ.

Согласно информации, обнародованной подразделением, в результате агентурной работы на территории РФ были ликвидированы шесть ключевых газораспределительных объектов.

В «Легионе» подчеркивают, что рассматривают российский энергетический сектор как один из ключевых ресурсов, благодаря которым Кремль продолжает финансировать войну против Украины и поддерживать функционирование репрессивного государственного аппарата. По мнению организации, доходы от экспорта нефти и газа на протяжении многих лет использовались для обеспечения военных нужд, деятельности силовых структур и сохранения политической монополии власти.

Информация об операции обнародована после успешного завершения вывода участника операции с территории России и его присоединения к Легиону в качестве рекрута.

Легион «Свобода России» заявляет о намерении и в дальнейшем противодействовать структурам и механизмам, которые, по его убеждению, обеспечивают устойчивость российского режима и его способность продолжать агрессию против Украины.

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