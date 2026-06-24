Украинские военные остановили колонну армии РФ под Луганском

Украинские военные остановили колонну армии РФ под Луганском1
- 24.06.2026, 17:08
- 1,282
Уничтожена техника оккупантов.
Силы обороны Украины продолжают эффективно атаковать логистические маршруты и транспортные артерии врага на временно оккупированных территориях, срывая снабжение передовых подразделений захватчиков. В сети появилась видеозапись, снятая одним из российских военных непосредственно на месте результативного огневого поражения вражеской колонны на автодороге в Луганской области.
На опубликованных кадрах видно, как догорает грузовик.
«Вот так у нас колонна сегодня поехала, три трехсотых. Две машины сгорели, гражданский двести, ну и там яма в полтора метра от взрыва. Удачно сегодня съездили», - подводит итоги атаки украинских воинов уцелевший оккупант.
Внимание, ненормативная лексика!