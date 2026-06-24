закрыть
24 июня 2026, среда, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные остановили колонну армии РФ под Луганском

1
  • 24.06.2026, 17:08
  • 1,282
Украинские военные остановили колонну армии РФ под Луганском

Уничтожена техника оккупантов.

Силы обороны Украины продолжают эффективно атаковать логистические маршруты и транспортные артерии врага на временно оккупированных территориях, срывая снабжение передовых подразделений захватчиков. В сети появилась видеозапись, снятая одним из российских военных непосредственно на месте результативного огневого поражения вражеской колонны на автодороге в Луганской области.

На опубликованных кадрах видно, как догорает грузовик.

«Вот так у нас колонна сегодня поехала, три трехсотых. Две машины сгорели, гражданский двести, ну и там яма в полтора метра от взрыва. Удачно сегодня съездили», - подводит итоги атаки украинских воинов уцелевший оккупант.

Внимание, ненормативная лексика!

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко