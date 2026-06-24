The Guardian: Европе нужен новый альянс с Украиной 24.06.2026, 17:29

Европейские государства должны создать новую коалицию с участием Украины.

Такой альянс мог бы взять на себя ответственность за безопасность континента на фоне самоустранения США. Как пишет издание The Guardian, эту идею озвучил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Как отмечается в публикации, в настоящее время уже существует коалиция из 45 государств, которая теоретически может действовать в Украине в качестве силы поддержки и обучения в случае заключения мирного соглашения с Россией. Однако Расмуссен предлагает расширить этот формат, чтобы он предусматривал гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей континентальной Европы.

По его замыслу, такая структура могла бы стать своеобразной страховкой на случай, если президент США Дональд Трамп решит сократить американское военное присутствие в Европе быстрее, чем европейские союзники смогут компенсировать эту потерю. Расмуссен считает, что новую коалицию должны возглавить две ядерные державы Европы – Франция и Великобритания.

Особую роль в новой системе безопасности Европы Расмуссен отводит Украине. По его мнению, даже после завершения войны Россия будет оставаться угрозой для Европы, поэтому Киев должен стать неотъемлемой частью будущей архитектуры безопасности.

«Как бы ни завершился этот конфликт, мы все равно будем иметь дело с агрессивной Россией, и нам нужна Украина как бастион против этой агрессивной России. Украина сегодня является самой сильной в военном отношении страной Европы. Она прошла испытание войной, закалена в боях», – заявил он.

Расмуссен отметил, что европейские страны должны воспринимать Украину не только как государство, нуждающееся в помощи, но и как важный вклад в общую безопасность континента. Он убежден, что именно поэтому необходимо укреплять европейский компонент НАТО с участием Киева.

Отдельно политик обратил внимание на изменение подходов США. По его словам, европейским столицам следует принимать собственные решения независимо от того, как на них может отреагировать американский президент.

«Бесполезно надеяться, что после Трампа ситуация вернется к прежнему состоянию. Этого не произойдет. Мир изменился. Отношение США изменилось», – считает экс-генеральный секретарь НАТО.

В то же время Расмуссен положительно оценивает сигналы о возможном предоставлении Украине лицензий на производство американского вооружения непосредственно на её территории, включая ракеты-перехватчики и дальнобойные ракеты. Он также поддержал призывы украинской стороны к устранению бюрократических барьеров, мешающих интеграции украинской оборонной промышленности с европейской.

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